Grenoble a vécu un vendredi noir. Non contente d'avoir perdu 2-0 contre Caen pour le compte de la 27e journée de Ligue 2, l'équipe du Suisse Charles Pickel va bien malgré elle faire le tour de la toile.

En cause, l'immense moment de solitude vécu par le gardien grenoblois Brice Maubleu à la 18e. Une minute après avoir encaissé le 1-0 sur penalty, le gardien s'est fait l'auteur d'une relance à la main complétement manquée, et qui a terminé sa course dans ses propres filets.