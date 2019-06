Cité par la télévision espagnole, le directeur général de l'Atlético Madrid Miguel Angel Gil Marin a affirmé mercredi qu'Antoine Griezmann rejoindra le FC Barcelone cet été.«On sait tous depuis le mois de mars où va jouer Griezmann. Il va aller à Barcelone» a déclaré sans équivoque le dirigeant de l'Atlético.

La nouvelle ne fait donc que confirmer ce que tout le monde imaginait depuis quelques semaines. En attendant la confirmation officielle, on parle d'une transaction à 120 millions d'euros.

BREAKING: Atletico Madrid’s CEO confirms Antoine Griezmann will play at Barcelona next season ???????? pic.twitter.com/FiWgq9sml2