Wayne Rooney a affirmé dimanche que le gouvernement britannique et les autorités du football anglais ont traité les joueurs presque comme des «cobayes» depuis le début de la crise due au nouveau coronavirus.

«Pour les joueurs, l'encadrement et leurs familles, cette semaine a été inquiétante, une semaine au cours de laquelle vous avez ressenti un manque de leadership de la part du gouvernement, de la FA (ndlr: la Fédération anglaise de football) et de la Premier League», a écrit l'ex-star de Manchester United dans un éditorial publié dimanche par le «Sunday Times», une première pour lui. «Après la réunion d'urgence, la bonne décision a enfin été prise: jusqu'alors, on avait presque l'impression que les footballeurs anglais étaient traités comme des cobayes», a-t-il déploré.

Delighted to be joining @thesundaytimes Sports section as a columnist, read my views on the Corona Virus and why it took Arteta’s illness for common sense action in Football. https://t.co/OSu76IyCnH