Le match d'Europa Ligue entre le FC Dudelange 91 et Qarabag, comptant pour la 2e journée de la phase de poules, a été interrompu après une demi-heure de jeu, alors que les visiteurs menaient 0-2. La confusion est toujours de mise, les informations tombent au compte-goutte.

Une scène surréaliste a été observée après le deuxième but des Azerbaïdjanais. Un drone auquel était attaché un drapeau aux couleurs de l'Arménie a fait intrusion au-dessus de la pelouse du stade Jos-Nosbaum. Intrigués, voire carrément effrayés, les joueurs de Qarabag se sont précipités aux vestiaires et ont refusé de poursuivre le match.

Cet incident revêt sans doute une connotation politique, dans le sens où l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont en conflit depuis trois décennies.

Pour rappel, et au terme d'un parcours qualificatif stupéfiant, le FC Dudelange avait créé la sensation en devenant le premier club du Grand-Duché à atteindre ce niveau de la compétition. Son stade peut tout de même contenir... 4650 spectateurs!

The game between Dudelange and Qarabag has been suspended.



A drone flying an Armenia flag flew over the stadium, and the Quarabag [Azerbaijan] players starting kicking footballs at it. pic.twitter.com/LdGEzqbW7r