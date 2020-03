L’After Foot avait l’accent suisse, samedi soir. Outre Alex Song, interrogé sur son licenciement du FC Sion, l’émission de RMC a donné la parole à Steve Guerdat. Le cavalier jurassien, champion olympique individuel en 2012 et triple vainqueur de la Coupe du monde, était invité à partager sa vision du football.

Un salaire au mérite

Un milieu dont il déplore la dépendance à l’argent: «C’est dommage que l'argent contrôle tout ce business. On voit bien que ce n'est pas très sain, parce qu'il suffit de trois semaines sans football pour qu’un empire se casse la gueule. Pour moi, c’est bien une preuve que ce n'est peut-être pas le système idéal. Il y a peut-être d’autres priorités auxquelles il faudra penser.»

Guerdat a poursuivi son analyse en proposant sa vision du «football idéal», où la rémunération des joueurs serait bouleversée.

Celle-ci ne serait alors plus assurée majoritairement par les salaires mais en fonction des performances. «Moi, dans mon sport, si je ne monte pas bien, je rentre à la maison sans rien, témoigne-t-il. Un joueur de tennis, un joueur de golf, s’il ne gagne pas son tournoi, il n’a rien. Je trouve que c’est exagéré dans le foot que, parce qu’on a été bon à un moment, on garantit, des fois, des sommes absolument astronomiques pour des salaires. Tous les footballeurs font le même boulot! Pourquoi ne sont-ils pas payés la même chose? Après, certains vont vous faire gagner, certains vont mieux jouer, ils vont plus courir ou prendre moins de buts. Du coup, il pourrait y avoir un système de bonus qui ferait que les meilleurs gagnent toujours beaucoup plus que la moyenne. Sans parler de leurs contrats de sponsoring.»

Ceci dit, pas sûr que sa proposition soit partagée par tous les footballeurs…