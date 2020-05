A la Maladière, il n’y a pas que des soucis sportifs, loin s’en faut. Voilà des années déjà que la Fondation Gilbert Facchinetti, qui gère l’important secteur de la formation depuis sa création en 2012 suite à la faillite du club consécutivement à l’ère Chagaev, et la SA de Xamax (comprenant le secteur professionnel) se tire dans les pattes, chacun défendant ses intérêts, souvent au détriment de l’épanouissement des talents locaux. De part et d’autre, les bisbilles et autres querelles incessantes n’ont à aucun moment permis de rapprocher les fronts.

Loin de calmer les esprits, l’arrivée de Jean-François Collet à la tête du club «rouge et noir» n’a fait que séparer encore davantage les deux entités. Constatant l’inanité de ses efforts, le nouveau propriétaire s’est alors tourné vers l’Association Suisse de Football afin d’obtenir un arbitrage.

Moins d’une année après avoir validé la création d’une équipe espoir (M21), le département technique a tranché la semaine dernière: ses responsables ont donné gain de cause à Jean-François Collet, ordonnant le transfert des équipes M16 à M21 dans le giron de la SA à compter du 1er juillet prochain, ce qui peut s’apparenter à une mise sous tutelle fédérale des équipes de pointe de la Fondation Facchinetti. Cette dernière, sous la bannière du team Bejune, continuant d’œuvrer au niveau des plus jeunes (avec une vingtaine d'équipes).

Un arbitre nommé Claude Ryf

Après avoir constaté l’échec de plusieurs séances de conciliation, l’ASF a aussi désigné Claude Ryf afin de favoriser un rapprochement toujours espéré. Mission confiée à l’ancien joueur de Xamax et international helvétique: faciliter une meilleure intégration des espoirs de l’arc jurassien au sein même du club neuchâtelois.

Mais l’affaire ne va pas en rester là. Refusant le verdict de l’ASF, la Fondation Facchinetti, via le team Bejune, a décidé d’attaquer cette décision, en s’adressant dans un premier temps au tribunal de recours comme le révèle Arcinfo. Dans un communiqué, la «FGF» s’était déjà étonnée que la décision de l’ASF intervienne après, fustigeaient alors ses responsables, «les résiliations unilatérales, avant leurs échéances, par Xamax SA des contrats et conventions passés entre partenaires.»

Frédéric Page: «On se retrouve dans un mauvais film»

Directeur de la Fondation Gilbert Facchinetti, Frédéric Page (42 ans) avoue sa totale incompréhension face aux derniers développements. «Cette décision de l’ASF vient casser ce qu’elle avait pourtant elle-même imposé, regrette-t-il. Il y a de quoi se poser des questions, on est tous dans le flou. Pourquoi remettre en question cette convention (ndlr: paraphée l’an dernier pour une durée de trois ans) alors même que le contrat définissait déjà tout? Et surtout qui va désormais payer?»

L’ancien défenseur craint aussi des répercussions au niveau du partenariat signé dans les régions (Neuchâtel, Jura et Berne). «Aujourd’hui, tout se passe comme si ces trois régions n’avaient plus leur mot à dire. On se retrouve dans un mauvais film. Comme si les contrats signés n'avaient aucune valeur juridique…»

Dans cette guerre des clans sur fond de luttes intestines, le grand oublié ne serait-il pas le football? «On parle plus de contrats et de règlements que de football, reconnaît Frédéric Page. Aujourd’hui, tout le monde est perdant parce que tout le travail effectué est remis en question…»

Parallèlement à l’action juridique menée auprès de l’ASF, la Fondation Gilbert Facchinetti et le team Bejune n'excluent pas de saisir le Tribunal arbitral du Sport afin d'obtenir gain de cause.

N.JR