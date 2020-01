Lanterne rouge de Super League à la pause, ce qui ne lui était encore jamais arrivé depuis son retour dans l’élite en 2010, le FC Thoune n’a pas sacrifié à la mode du camp d’entraînement pour préparer la reprise. Mais le club oberlandais s’est offert le droit d’y croire en obtenant les signatures de Leonardo Bertone et Nicolas Hasler, revenus de leur périple américain en MLS.

Voilà qui a suffi pour voir déjà un autre FC Thoune, fêtant contre Sion sa première victoire à domicile de l’exercice. Celle qui peut tout changer, de nature à inverser une dynamique. «On a senti un nouvel élan, confirme Guillaume Faivre. Il fallait montrer un autre visage, ce que l’on a réussi à faire. Il fallait prendre conscience de ce qui devait changer, en ayant de l’influence sur les choses que l’on peut réellement maîtriser sur le terrain. Il ne sert à rien de se focaliser sur des futilités en dehors.»

Aller à l’essentiel pour espérer y sauver sa peau, c’est le chemin choisi par la lanterne rouge, revenue à deux points de NE Xamax après un premier week-end idéal. «En l’emportant contre Sion, reprend le portier neuchâtelois, on a montré un signal fort. On a certes souffert en seconde période mais on n’a jamais rien lâché. Je trouve même que l’on est demeuré assez serein. La prochaine étape, c’est de mieux profiter de nos temps forts pour mieux jouer quand le ballon se retrouve dans nos pieds.»

Durant l’hiver, Thoune a aussi quelque peu modifié son approche mentale. En chassant les pensées négatives. «On va davantage à l’essentiel, confirme Faivre. L’objectif est de se libérer du fardeau des pensées, de se concentrer sur le moment présent. Ce n’est qu’ainsi que l’on s’en sortira.»

Prochaine étape, dimanche à la Praille, face à un Servette qui se prend à rêver d’Europe.

N.Jr