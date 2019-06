«Avec la saison que je fais, forcément que des offres arrivent. Vous avez beau être le même joueur, lorsque les statistiques sont là, les clubs se réveillent. J’en suis conscient, mais je ne m’y intéresse pas pour l’instant. Pour moi, tout est clair: je me concentre à fond sur ces deux matches de Ligue des Nations avec la Suisse et si quelque chose arrive, j’y réfléchirai plus tard. Et surtout, je suis très très bien à Benfica. Je joue dans un top club, j’ai encore trois ans de contrat et j’adore ma vie à Lisbonne.

»J’ai joué en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Espagne, donc on peut penser qu’il me manque l’Angleterre, mais je n’en fais pas une priorité. La Premier League intéresse beaucoup de monde, y compris financièrement. Mais pour moi c’est clair et je le dis volontiers: je préfère gagner un million de moins et rester à Lisbonne, dans une ville que j’adore, dans un club de haut niveau. Même les clubs de bas de tableau peuvent proposer des salaires fous en Angleterre, mais ça ne m’intéresse pas. A Lisbonne, j’ai le soleil, une vie qui me plaît, je joue dans un stade magnifique, avec une ferveur folle et on joue les compétitions européennes chaque saison.

»Le prochain palier à franchir avec Benfica, c’est de devenir une force en Europe. Cette saison, la priorité était le titre. On verra pour la saison prochaine, mais si on arrive conserver Joao Felix par exemple, on aura d’autres ambitions je l’espère.

»Cet automne, une autre échéance importante m’attend avec la naissance de mon premier enfant, qui est prévue début septembre. Je ne réalise pas encore bien, même si je vois le ventre de ma femme grandir semaine après semaine. On ne sait pas encore si ce sera une fille ou un garçon, mais on se réjouit évidemment beaucoup. Ce seront de nouvelles responsabilités pour moi, mais c’est encore un peu abstrait, j’avoue. Pour l’instant, je profite de mes nuits de sommeil, il paraît que ce sera plus compliqué après (sourire).» (nxp)