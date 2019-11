Heinrich Schifferle, malgré les ennuis judiciaires qu’il traverse avec son ancien employeur, a été réélu vendredi à la présidence de la Swiss Football League (SFL), pour un mandat de deux ans.

En l’absence de contradicteur, les vingt clubs de Super et Challenge League se sont prononcés à l’unanimité. Trois nouveaux membres rejoignent par ailleurs le comité: Mathias Hüppi, Werner Baumgartner et Maurice Weber, représentants de Saint-Gall, Kriens et Wil. Constantin Georges, directeur général de Servette, ainsi que Claudio Sulser, quittent en revanche ledit comité.

Formule: décision reportée

L’assemblée générale de la SFL a par ailleurs confirmé que le futur mode de championnat pour la Super et la Challenge League allait être réétudié d’ici au début de l’année prochaine. La proposition de la SFL, qui prévoyait un élargissement de la première division à douze équipes avec un retour de la barre, ne convainc plus la majorité des clubs. Comme la Première ligue y est également opposée, toutes les entités du foot helvétique vont devoir – à nouveau – se rassembler. Pour trouver une solution qui convienne à tout le monde.

Simon Meier