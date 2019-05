Le faux suspense n’aura pas duré longtemps. Le nouveau coach du FC Sion s’appelle Stéphane Henchoz et il s’apprête à débarquer de la Maladière, où les dirigeants xamaxiens n’ont pas souhaité prolonger son contrat, ce que l’on sait depuis Pâques déjà.

A 44 ans, l’ancien défenseur de Liverpool s’est engagé en Valais pour une saison (plus une autre en option). «Voilà, le dossier du coach est liquidé, confirme Christian Constantin. Ce que Stéphane a fait ce printemps avec Xamax, et notamment contre nous lors de notre défaite 3-1 à Neuchâtel, m’a convaincu de lui donner sa chance. Il va travailler parce que c’est un bosseur et que c’est ce qui nous a manqué cette saison. Au niveau du caractère et de la mentalité, il est un peu comme chez nous…» Constantin pensait déjà à Henchoz lorsque Michel Decastel était encore le coach de Xamax, en première partie de saison.

Ce n’est pas la première approche tentée par le président du club de Tourbillon… A l’époque, CC avait voulu le faire venir en tant que joueur mais Henchoz avait préféré tenter sa chance à l’étranger, avec une première étape à Hambourg avant la brillante suite que l’on sait. «En 1995, on s’était vu à l’hôtel de La Prairie, à Yverdon…» Finalement, ce n’est pas en tant que joueur mais en qualité d’entraîneur que le Fribourgeois va débarquer à Tourbillon. Avec un objectif bien précis que lui a confié son nouvel employeur. «Henchoz doit redonner vie au FC Sion. Il faut qu’il (me) redonne du panache au niveau des résultats. Avec lui, il n’y aura pas de problème de communication. Son discours est clair…»

Seul le calendrier interpelle peut-être, avec un transfert annoncé avant le coup d’envoi des délicats barrages qui attendent Xamax contre Aarau. N’aurait-il pas mieux fallu différer la nomination de l’ancien international helvétique (72 sélections entre 1993 et 2005) d’une semaine? CC balaie l’argument. «Moi, je dois lancer ma nouvelle saison, faire partir ma campagne d’abonnement. Je pense que c’était beaucoup plus problématique pour Henchoz quand Binggeli (ndlr : le président de Xamax) ne lui a pas renouvelé son contrat. Lui doit penser à son avenir, il doit travailler. Et moi je ne fais que lui redonner un job qu’ailleurs, on lui a ôté.»

Avant de déménager à la Porte d’Octodure, Henchoz doit encore terminer sa mission de sauvetage, à savoir maintenir Xamax en Super League. Presque une formalité à entendre Christian Constantin. «Si j’avais un paquet d’argent à mettre, je le placerai sans autre sur Xamax. J’imagine mal Aarau marquer un but à la Maladière. Tandis que je vois très bien les Neuchâtelois en marquer plusieurs au Brügglifeld…»

Le successeur officiel de Murat Yakin prendra ses nouvelles fonctions le 17 juin, lors de la reprise des entraînements du FC Sion. (nxp)