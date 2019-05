L’entraîneur de Neuchâtel Xamax FCS n’a hésité qu’une fois ce week-end: où se rendre ce dimanche entre Aarau et Lausanne, qui jouent tous deux à domicile? L’adversaire des Xamaxiens jeudi et dimanche prochains sera en effet l’un de ces deux clubs de Challenge League et Stéphane Henchoz ne sait pas lequel aller superviser. Le trajet en car entre Bâle et Neuchâtel, samedi soir, lui a sans doute servi dans sa réflexion. Car pour le reste, c’est-à-dire ce match perdu 4-1 au Parc Saint-Jacques, il n’y a pas grand-chose à retirer.

Un titulaire, voire deux

En fait, le technicien xamaxien a envoyé un message très clair à ses joueurs dès la composition d’équipe: cette rencontre n’avait aucune espèce d’importance pour lui. Alors, plutôt que de titulariser ses habituels meilleurs éléments, qui auraient surtout pensé à ne pas prendre de carton ou à ne pas se blesser, le malin Stéphane Henchoz a préféré donner du temps à des joueurs qui en réclamaient, comme le deuxième gardien Matthias Minder ou Thibault Corbaz, par exemple.

Une bonne idée, qui ne devrait cependant avoir aucune influence sur les prolongations de contrat de tel ou tel joueur, une vraie problématique en cette fin de saison à Xamax. En fait, rien n’avait d’importance hier, sinon éviter à Raphaël Nuzzolo de se blesser. L’attaquant, seul titulaire potentiel des barrages (avec Charles Pickel ou Pietro Di Nardo) à avoir débuté ce match hier, est sorti sagement à l’heure de jeu. La priorité, c’est clair, sera cette double confrontation à laquelle tout le monde pense déjà.

L’aller à Neuchâtel jeudi

Là où d’autres ligues réglementent ces play-off en forçant le «petit» à se déplacer au retour, la Swiss Football League a préféré laisser parler le sort. Mais il subsiste tout de même quelques questions là autour, dont une principale: pourquoi ce tirage a-t-il été effectué le 30 mars à Tourbillon après un match entre Sion et Zurich, sans que l’identité des équipes concernées soit connue? Pour réserver les stades longtemps à l’avance? Il y a là une logique qui nous échappe, tout comme à Stéphane Henchoz. «C’est surprenant. C’est clair que c’est un avantage de recevoir un retour et qu’on aurait pu imaginer que l’équipe de Super League se déplace en premier, mais on doit l’accepter, c’est comme ça.»

Quant à savoir si ce fameux match retour aura lieu au Brügglifeld ou à la Pontaise dimanche prochain, la réponse tombera ce dimanche peu avant 18h. En espérant pour lui que Stéphane Henchoz ait choisi le bon stade pour y passer son dimanche. (nxp)