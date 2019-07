Gardien de la sélection pendant les années 90, le fantasque René Higuita (52 ans) a dû se résoudre à honorer un pari qui lui a certainement coûté cher. L’ancien portier s'était engagé à couper sa mythique crinière si la Colombie ne remportait pas la Copa América cette année.

Les Cafeteros ayant été éliminés par le Chili aux tirs au but en quart de finale déjà, celui qui était devenu mondialement connu pour son coup du scorpion réalisé contre l'Angleterre à Wembley a dû couper ses cheveux au stade Atanasio Girardot de Medellín, en présence de fans et des médias.

Hiquita était aussi connu pour son jeu au pied et ses dribbles en dehors de la surface comme lors de la Coupe du monde 1990 en Italie.

It's been 29 years since René Higuita announced himself on the global stage with this display against Yugoslavia at Italia 90. Excellently eccentric. #GKUnion pic.twitter.com/kY5PB4d82W