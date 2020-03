Roy Hodgson a rempilé pour une année dans le club londonien, actuellement bon 12e de Premier League. Le 23 février 2019, il était devenu le plus vieil entraîneur de l'histoire du championnat anglais à 71 ans et 198 jours et bat donc des records chaque fois que le soleil se lève. L'ancien défenseur né à Croydon avait commencé à coaché en... 1976, au Halmstadt BK.

Après cinq ans passés en Allsvenskan, la première division du coin, sa carrière s'est emballée. Il est passé ensuite par Bristol City, Oddevold, Örebro, Malmö, Neuchâtel Xamax, la Suisse, l'Inter Milan, les Blackburn Rovers, GC, Copenhague, l'Udinese, les Emirats arabes unis, Viking, la Finlande, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion, l'Angleterre et donc Crystal Palace. Un CV comme on n'en fait plus.

Revenons donc à ses débuts sur un banc, en Suède, alors qu'il avait été conseillé au Halmstadt BK, club du comté du Halland, par son ami Bob Houghton, alors en place à Malmö. C'était en 1976, une époque où les parents de certains de ses joueurs actuels n'étaient pas forcément nés. Car cette année-là...

- Le Bayern Munich se jouait des poteaux carrés de Glasgow et battait St-Etienne en finale de la Coupe des Champions (1-0).

- Anderlecht gagnait la première Coupe des Coupes de l'histoire de la Belgique, en battant en finale West Ham (4-2).

- Liverpool remportait sa deuxième Coupe de l'UEFA, en battant Bruges 3-2 à l'aller, avant d'arracher le nul 1-1 au retour.

- Un certain Karl-Heinz Rummenigge disputait sa toute première partie sous le maillot de l'équipe d'Allemagne.

- Le jeune Michel Platini fait ses débuts avec l'équipe de France, lors d'un match amical entre les Bleus et la Tchécoslovaquie (2-2). Il y inscrit d'ailleurs son premier but international.

Sont nés cette année-là: Michael Ballack, Juliano Belletti, Mauro Camoranesi, Andrei Shevchenko, Ludovic Giuly, Patrick Kluivert, Fernando Morientes, Alessandro Nesta, Alvaro Recoba, Ronaldo (le vrai), Clarence Seedorf, Santiago Solari, Jon Dahl Tomasson, Francesco Totti, Ruud van Nistelrooy ou encore Patrick Vieira!

Une sacrée belle cuvée pour le jeu de ballon, que Roy Hodgson a pu apprécier sur les terrains une vingtaine d'année APRES avoir commencé à entraîner...