Malgré l'arrivée du nouveau manager Mikel Arteta et la victoire sur Manchester United (2-0), les nerfs sont encre à fleur de peau du côté d'Arsenal.

On en a eu la preuve lundi soir, à l'occasion de la rencontre du troisième tour de la FA Cup difficilement remportée par le club londonien face à Leeds United, actuel leader de Championship (1-0). Le milieu de terrain suisse Granit Xhaka et son coéquipier Rob Holding ont ainsi failli en venir aux mains sur le terrain!

On jouait la 5e minute quand l'altercation s'est produite. Le défenseur d'Arsenal a ainsi ouvertement critiqué Xhaka, lui reprochant des courses aléatoires ou tout simplement fausses. Aussi, quand Holding s'est fait l'auteur d'une passe catastrophique, Xhaka ne s'est pas privé de venir lui dire son fait. Le ton est rapidement monté entre les deux hommes, et il a fallu l'intervention du gardien Emiliano Martinez et du défenseur Sokratis pour éviter que la situation ne dégénère.

ARSENAL team-mates Granit Xhaka and Rob Holding had to be separated by team-mates after being involved in a screaming match. Xhaka was clearly fuming with Rob until Sokratis stepping in to separate the warring duo. pic.twitter.com/BLJiTIpYBC

Par la suite, Xhaka a pu se reconcentrer sur le match. Sa performance a été saluée par les supporters d'Arsenal sur les réseaux sociaux - mais oui! -, tout comme la manière dont il est allé embrasser le jeune Reiss Nelson, auteur du seul but du match, au moment où celui-ci a quitté le terrain.

For so so many years everyone said we lacked leaders on the pitch. This from Xhaka is the leadership his peers and coaches all see but so many don't see or appreciate the value of it. ???????????????? #ARSLEE #COYG pic.twitter.com/iHX7xIzxuf