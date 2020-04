Mario Balotelli, comme tout le monde, trouve le temps long en cette période de confinement. Alors l’attaquant de Brescia meuble, échange et discourt, à défaut de jouer des matches. Vendredi, sur l’invitation de Puma, l’international italien a participé à un entretien en visioconférence avec l’ancienne star Thierry Henry.

Au fil de la discussion, «Balo» évoque une certaine nostalgie de la Premier League anglaise, malgré ses «problèmes avec la conduite automobile et la nourriture». Il dit son peu d’espoir de voir le football reprendre ses droits dans les prochaines semaines. Il livre sa meilleure équipe de tous les temps (Julio Cesar; Maicon, Cannavaro, Nesta, Maxwell; Yaya Touré, Pirlo, Gerrard; Cassano; Ronaldo (le Brésilien) et Messi).

Thierry Henry, bon prince, n’en prend pas ombrage. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a par ailleurs branché Mario Balotelli sur les entraîneurs qu’il avait côtoyés au cours de sa carrière. De tous les techniciens connus, de l’Inter (dès 2007) à Brescia, en passant par Manchester City, l’AC Milan, Liverpool, Nice et Marseille, le fantasque attaquant en met deux en avant: Roberto Mancini et Lucien Favre.

Le premier l’a longtemps et patiemment couvé à Manchester entre 2020 et 2013, malgré ses frasques et son peu de sérieux. «Il m’a permis de jouer, alors que j’étais jeune et fou», apprécie le joueur de 29 ans, manifestement plus posé qu’à l’époque où il mettait le feu à sa véranda.

Et si une partie de cette sagesse provenait de la rencontre avec Lucien Favre? «Il m’a rendu bien meilleur, notamment sur le plan tactique, où je fonctionnais beaucoup à l’instinct», dit celui qui avait disputé 66 matches (43 buts) sous la houlette du technicien vaudois, à Nice, entre 2016 et 2018.

Les titres et les trophées sont une chose. Mais voilà à n’en pas douter une très jolie ligne à mettre au palmarès de «Lulu», en termes de maîtrise des éléments.

Simon Meier