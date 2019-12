Ah, la panenka! Un geste (ballon piqué sur penalty) plein de mépris selon les gardiens, qui se sentent humiliés lorsqu'ils encaissent ce type de but, mais un moment de poésie pour les buteurs, à tout le moins quand ils trouvent le chemin des filets. C'est ce qu'espérait très fort Moussa Sidibé, mardi soir en Coupe du Roi, lorsqu'il s'est présenté face au gardien de Leganés. Le joueur du FC Andorre (le club d'un certain Gérard Piqué) avait la victoire au bout du soulier: s'il marquait, il qualifiait son club pour le tour suivant. S'il échouait, tout était à refaire dans cette série de tirs au but. Le résultat, le voici:

Si anotaba, eliminaba al Leganés y se convertía en héroe para su equipo... pero prefirió hacer esto.????????



Al final, ha remontado el Leganés, menuda noche le queda a Moussa Sidibé... pic.twitter.com/ZxLzkZ8RCW — Pedro J. González (@PGonzalezMedina) 17 décembre 2019

Une horrible panenka, donc, complètement manquée. Car dans l'idéal, le ballon doit redescendre dans le but comme une feuille morte, si possible le plus lentement possible. Là, il a fini «dans les nuages», a ironisé l'envoyé spécial du quotidien Marca.

Evidemment, la série de tirs au but a fini par sourire à Leganés, qui s'est ainsi qualifié pour le tour suivant. Le karma, sans doute.