Le gardien français de Tottenham Hotspur Hugo Lloris s'est gravement blessé au coude gauche ce samedi, en concédant l'ouverture du score dès la 3e minute du match à Brighton.

Lloris a relâché un ballon devant lui, ce qui a permis à Neal Maupay de marquer pour Brighton & Hove Albion. Mais il s'est visiblement tordu le coude en retombant derrière sa ligne de but.

Après avoir été soigné sur la pelouse et placé sous assistance respiratoire, Hugo Lloris a été évacué sur une civière avant d'être conduit à l'hôpital le plus proche.

Cette blessure, qui risque de priver la France de son capitaine et gardien No 1 face à l'Islande et la Turquie, les 11 et 14 octobre prochains, a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Son homologue de Manchester United David De Gea a été un des premiers à prier pour lui.

Lloris ???????? — David de Gea (@D_DeGea) October 5, 2019