Lorsqu’on est éliminé sans avoir perdu, la pilule est toujours très rude à avaler. Les Young Boys auront donc connu cette amère mésaventure aux portes de la Ligue des champions, lors d’un barrage aller-retour qu’ils auront en majeure partie dominé. Tant mercredi passé au Stade de Suisse (2-2) que mardi soir au Marakana de Belgrade (1-1), les Bernois ont donné l’impression d’être légèrement supérieurs, dans le jeu, à une Étoile Rouge certes renaissante, mais de loin pas aussi brillante que ses plus belles devancières.

Le double champion de Suisse en titre a davantage eu le ballon, il s’est créé le plus grand nombre d’occasions et il a jusqu’au bout semblé en mesure de passer l’épaule. Mais en fin de compte, après cette ultime frappe de Jean-Pierre Nsame détournée par l’excellent gardien Milan Borjan dans les arrêts de jeu, il ne peut que se mordre les doigts.

Les mauvais choix

Il aura manqué peu, dans l’ambiance infernale de l’arène belgradoise. Mais il aura manqué quelque chose, à choisir entre réalisme et réussite, pep et coup de pouce du destin. Tandis que les Serbes ont converti à peu près la moitié de leurs opportunités sur l’ensemble des deux rencontres, YB a souvent opéré les mauvais choix dans ses approches finales.

Ce n’est peut-être pas un hasard si les gens de la capitale ont dû compter sur une déviation involontaire du Comorien de l’Étoile Rouge El Fardou Ben Nabouhane pour égaliser à la 82e, suite une volée de Saidy Janko. Parce qu’avant cela, ni Michel Aebischer (46e), ni Jordan Lotomba (59e) n’avaient cadré leur tentative; quant à celle de Nicolas Ngamaleu, elle arriva tout droit sur le portier adverse (57e). Ensuite de quoi Aleksa Vukanovic put ouvrir le score de la tête, au terme de l’une des très rares actions collectives serbes (60e).

15 millions de perdus!

Le Steve Von Bergen d’il y a quelques mois, aujourd’hui retraité, aurait-il remporté ce duel aérien décisif perdu par Fabian Lustenberger? L’entrain naturel de Kevin Mbabu, parti à Wolfsbourg, aurait-il fait craquer l’Etoile Rouge? Et Loris Benito, et Djibril Sow, les deux autres principales pertes de l’été écoulé, y auraient-ils changé quelque chose?

On l’ignore, tout comme on ne sait pas si un Guillaume Hoarau et/ou un Miralem Sulejmani en forme auraient pu faire pencher la balance. Toujours est-il que les deux atouts offensifs bernois, entrés en duo-pack de la dernière chance à la 65e minute, étaient trop convalescents pour péter la santé – et la baraque avec.

Toutes ces questions qui se bousculent – et qui continueront à hanter les esprits bernois un moment – sont désormais vaines. Young Boys, qui a amassé quelque 15 millions de francs lors du dernier mercato, vient d’égarer à peu près la même somme sur le terrain. Il laisse l’Étoile Rouge disputer la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire après l’an passé – le triomphe de 1991 eut lieu sous l’égide de la Coupe des champions.

Le club bernois ne se frottera pas cet automne aux Liverpool, Barcelone, Bayern Munich ou autre Juventus. Mais s’il aiguise bien ses regrets, sa frustration, il aura une jolie carte à jouer en Ligue Europa, face à des adversaires d’un moindre calibre. Alors, la douloureuse expérience de mardi soir au Marakana pourra servir.