L'incident s'est produit à Platts Lane, dans le nord de Londres, peu avant 17H00 locales, a indiqué la police métropolitaine à l'AFP. «Nous avons été en contact avec les deux joueurs et ils vont bien», a déclaré de son côté un porte-parole du club de football d'Arsenal.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Sead Kolasinac près d'un véhicule affrontant des assaillants portant des casques et semblant armés de couteaux qu'ils pointent en direction du Bosnien de 26 ans.

«Des suspects sur des motos ont essayé de voler un homme qui conduisait une voiture», a expliqué un porte-parole de la police dans un communiqué transmis à l'AFP. «Le conducteur, ainsi que son passager sont parvenus à s'échapper sans être blessés et se sont rendus dans un restaurant à Golders Green, où ils ont parlé à des officiers de police», a précisé ce porte-parole, sans préciser l'identité des personnes impliquées.

«Özil avait l'air absolument terrifié»

Des médias rapportaient qu'Amine Gülse, la femme de l'ex-international de l'équipe d'Allemagne de football Mesut Özil, qu'il a épousée le mois dernier à Istanbul, se trouvait dans le véhicule. «Özil avait l'air absolument terrifié, comme n'importe qui l'aurait été après avoir été pourchassé par des hommes munis de couteaux. On avait l'impression qu'il essayait de sauver sa peau et je crois que c'était le cas», a déclaré un témoin, Azuka Alintah, 36 ans, cité par le tabloïd «The Sun» et le site MailOnline.

Le joueur de 30 ans a abandonné sa voiture au milieu de la route et s'est réfugié dans le restaurant turc Likya. «Je l'ai vu disparaître dans le restaurant avec les motards à ses trousses. Ils portaient toujours leurs casques et étaient habillés tout en noir, c'était vraiment effrayant», a décrit M. Alintah.

Yasmin Tahsiner, copropriétaire du restaurant, a expliqué à Sky News que les deux footballeurs étaient des clients réguliers et avaient été poursuivis pendant «10 ou 15 minutes» avant de s'y réfugier.

Özil, along with his wife and Kolasinac's wife drove off to a nearby restaurant for some help. pic.twitter.com/4NJvCHGBdS