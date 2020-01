Une soirée de gala, c'est l'occasion de gagner des prix, comme l'attaquant de Young Boys Jean-Pierre Nsamé (meilleur joueur de Super League) ou le prometteur buteur lausannois Andy Zeqiri (sacré roi de Challenge League). Mais c'est aussi et surtout l'occasion de s'empiffrer de petits fours, revêtir son plus beau smoking et se faire photographier sur le tapis... vert.

Jérémy Frick: «Il y a une grosse frustration de la part du Servette»

Dans toute cérémonie, pas seulement aux oscars, il y a des surprises et des frustrations. L'étonnement de Raphaël Nuzzolo (Neuchâtel Xamax), nominé pour le titre de meilleur joueur, contraste avec la frustration de Jérémy Frick (Servette).

Sylvain Bolt, Berne