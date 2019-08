Une bagarre, des pétards, une interruption de plus de 30 minutes, des tirs au but et un changement d'arbitre... Le match retour du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa entre les Roumains de Universitatea Craiova et Budapest Honved a été très agité.

A la 120e minute de jeu, l'arbitre nord-irlandais Arnold Hunter est tombé au sol, se tenant le côté du visage, heurté par un briquet ou une pile, après qu'un pétard a explosé a côté de lui.

Craiova manager Papur?: 'It would have been a pitty for a team like Honved to go through' https://t.co/RxXR1YcK8L