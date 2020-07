La Lazio avait perdu, la Juventus menait 2-0 contre l'AC Milan et le championnat d'Italie semblait joué. Mais les Turinois ont subi un invraisemblable naufrage et se sont finalement inclinés 4-2, laissant la Serie A encore ouverte.

Trois buts en cinq minutes: Ibrahimovic sur penalty à la 62e, Kessié sur un exploit personnel à la 66e et Leao d'une belle frappe à la 67e minute. En contrôle du match, dominatrice, portée par l'ouverture du score magnifique de Rabiot et un nouveau but de Ronaldo, la Juventus s'est pourtant écroulée à San Siro, sans aucun signe annonciateur ni explication évidente.

Une première depuis 2013

En fin de match, Rebic a même ajouté un quatrième but en profitant d'une énorme erreur d'Alex Sandro pour ajouter un peu de sel sur la plaie turinoise et faire grimper Milan à la 5e place. Débuté sur les notes du «Thème de Deborah» d'Ennio Morricone, décédé lundi, le match s'est donc fini sur une énorme surprise et sur un statu quo en tête de classement.

Jamais la Juve n'avait encaissé autant de buts depuis la finale de la Ligue des champions 2017 perdue contre le Real Madrid (4-1). En championnat, la dernière fois que la «Vieille dame» avait pris 4 buts c'était... en octobre 2013 sur le terrain de la Fiorentina (4-2).

Les Turinois n'ont pas profité de la défaite de leur dauphine, la Lazio Rome, un peu plus tôt à Lecce (2-1) et ne gardent donc «que» sept points d'avance sur les Romains.

AFP