Alors que de nombreux clubs français et européens craignent pour leur survie à cause de la pandémie de Covid-19, tout va bien, semble-t-il, pour l'OGC Nice. Le club de la Côte d'Azur, propriété comme le Lausanne-Sport de la galaxie Ineos, a fini 5e du championnat de Ligue 1 terminé prématurément et s'est ainsi qualifié pour l'Europa League (si le Paris St-Germain gagne la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, qui devraient se jouer en août prochain).

La phalange dirigée par l'ancien champion du monde Patrick Vieira pourra attaquer le prochain exercice avec ambitions, également sur l'échiquier européen, puisque selon RMC, il disposera d'environ 80 millions d'euros (84,15 millions de francs suisses) pour se renforcer sur le marché des transferts.

La piste Götze

Le club de l'Allianz Riviera a d'ores et déjà réussi un joli coup en conservant son gardien argentin Walter Benitez. Il avait déjà commencé son marché l'hiver dernier, en s'offrant les services de l'international espoirs suisse du LS Dan Ndoye, avant de le prêter au club vaudois dans la foulée. Le reste devrait être intéressant.

Il y a quelques mois encore, 80 millions auraient paru presque peu, pour un club aux ambitions de qualifications régulières pour la Ligue des champions. Mais le coronavirus est passé par-là et les montants des futurs transferts devraient être plus modestes que ce que l'on a connu dans un passé récent.

Une rumeur a d'ailleurs couru sur la Croisette, montrant le changement de «division» du club niçois: un certain Mario Götze intéresserait les dirigeants de l'ancien club de Lucien Favre.

Robin Carrel