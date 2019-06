Heureusement pour Gianni Infantino que l'élection au poste de président du football mondial ne requiert pas de savoir tirer un corner. Sinon le Valaisan n'aurait probablement pas été réélu cette semaine pour un second mandat à la tête de la FIFA. En marge de l'ouverture de la Coupe du monde féminine, le président du football mondial a été invité à taper dans le ballon au cours d'un match d'entraînement. Sous les yeux de plusieurs caméras, il est allé tirer un corner. Son intérieur de l'extérieur du pied (ou l'inverse l'image est furtive) a terminé sa course... trois mètres derrière le but adverse. Un merveilleux moment de football.

Here is FIFA president Gianni Infantino taking a corner kick... pic.twitter.com/HuUeM4PQuI — Photos of Football (@photosofootball) 7 juin 2019

(nxp)