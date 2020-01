La 19e journée de Serie A a permis de voir le 10e succès consécutif de la Lazio Rome et l'Atalanta Bergame freiner l'Inter Milan.

Le choc de cette 19e journée était programmé en soirée à San Siro et il n'a pas déçu avec un duel superbe et d'une grande intensité entre l'Inter et l'Atalanta (1-1).

L'équipe d'Antonio Conte a démarré pied au plancher avec un but de Lautaro Martinez dès la 3e minute, mais au bout du compte, la soirée a été compliquée pour les Milanais

L'Atalanta, avec Remo Freuler sur le banc, aurait en effet pu obtenir un penalty en fin de première période, puis a touché le poteau par Malinovskyi avant l'égalisation signée Gosens. Et en fin de match, l'Inter a été sauvée par son gardien Handanovic, qui a sorti le penalty de Muriel.

Les Milanais étaient alors secoués dans tous les sens par l'Atalanta, toujours plus enthousiasmante à un mois de son 8e de finale de Ligue des Champions contre Valence.

Au classement, l'Inter prend une longueur d'avance sur la Juventus (2e), qui sera néanmoins championne d'hiver en cas de succès dimanche sur le terrain de l'AS Rome (4e).

10/10 pour la Lazio

Derrière l'Inter et la Juve, la Lazio Rome a poursuivi sa fantastique série de victoires consécutives et l'a portée à 10 en battant Naples 1-0.

Très attendu, le match a finalement été assez fermé, surtout avant la pause, et la Lazio n'a pas été malheureuse, le seul but ayant été inscrit par Immobile (20 buts en 19 matches) après une colossale erreur d'Ospina, le gardien de Naples.

Avec cette victoire, la Lazio, dont les supporters ont honoré samedi les 120 ans d'existence avec un magnifique tifo, consolide sa 3e place. Et les Romains ne sont qu'à quatre longueurs de l'Inter et trois de la Juventus.

Interrogé sur la perspective du scudetto, Simone Inzaghi ne s'est pas caché. «Ce qu'il manque ? Sincèrement, peu de choses. On doit surtout espérer avoir de la chance avec les blessures», a-t-il dit. Naples en revanche ne s'en sort pas (10e).