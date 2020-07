L'Inter Milan pouvait profiter de l'effondrement de la Lazio Rome samedi face à l'AC Milan (3-0) pour s'approcher de la deuxième place de la Serie A, mais l'équipe d'Antonio Conte a à son tour lourdement chuté dimanche en s'inclinant 2-1 à domicile contre Bologne.

Une fois de plus, le week-end aura finalement surtout profité à la Juventus, très solide leader et seule équipe du podium à avoir pris des points, en battant le Torino 4-1 samedi.

L'Inter sous la menace de l'Atalanta

A huit journées de la fin, la Juve a désormais sept points d'avance sur la Lazio et 11 sur l'Inter. Et les Milanais pourraient même se retrouver sous la menace directe de l'Atalanta Bergame, qui reviendra à un point seulement en cas de succès à Cagliari dans la soirée.

L'Inter avait pourtant bien commencé le match et ouvert le score par Lukaku (22e), auteur de son 20e but de la saison en reprenant une tête de Lautaro Martinez repoussée par le poteau. Mais Bologne a fait un match remarquable, et s'était déjà montré dangereux par Orsolini, puis avec un tir sur le poteau de Barrow.

L'équipe de Sinisa Mihajlovic a ensuite dû se débrouiller à 10 avec l'expulsion de Soriano. Et quand l'arbitre a sifflé un penalty en faveur de l'Inter, l'affaire semblait entendue.

Lautaro misses the penalty pic.twitter.com/xEewow0kMe — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 5, 2020

Mais Lautaro, en crise de confiance devant le but, l'a mal frappé et le gardien Skorupski a repoussé son tir. Dans la foulée, le défenseur milanais Bastoni a à son tour reçu un carton rouge et la partie s'est de nouveau équilibrée.

Et Bologne (9e) l'a terminée très fort avec deux buts de ses jeunes attaquants gambiens Juwara (18 ans), auteur de l'égalisation (74e), puis Barrow (21 ans), qui a conclu à la 80e minute une superbe action pour offrir trois points à son équipe.

Outre le match de l'Atalanta, la fin de cette 30e journée sera marquée à 21h45 par le duel entre Naples (7e) et l'AS Rome (5e).

AFP