Avant d'être confiné pour avoir été infecté par le coronavirus, dimanche dernier, Dominique Blanc était un homme particulièrement demandé. Le situation liée à la propagation du virus évolue chaque jour, le football suisse est touché de plein fouet et, entre entretiens téléphoniques et rendez-vous physiques, le président de l'Association suisse de football (ASF) a été tenu de répondre à la multitudes d'interrogations des clubs, des médias et des citoyens. Un exercice auquel il s'est d'ailleurs plié avec beaucoup d'à propos et de bonne volonté. Trop?

Disons que son envie de bien faire a, de manière très malencontreuse, fini par jouer des tours à une équipe de la RTS. Vendredi dernier à Lausanne, un journaliste ainsi qu'une camerawoman ont rencontré le boss du football helvétique dans le cadre d'une interview, révèle le «Blick» ce mardi matin. Une époque où le Vaudois se trouvait encore parfaitement dans son assiette. Sauf que deux jours plus tard, après avoir ressenti certains symptômes entre-temps, son test au Covid-19 s'avérait être positif.

Devant la situation peu commune qui s'est présentée à elle, la RTS s'est vue dans l'obligation de réagir. Résultat, l'équipe du reportage a été immédiatement placée en quarantaine. Une décision prise «dès que nous avons découvert que Dominique Blanc avait été testé positif. Les deux personnes concernées vont bien».

Comme l'immense majorité des médias, la Radio Télévision Suisse a également dû prendre des mesures quant à sa façon de travailler et de diffuser l'information. «On a décidé de réduire drastiquement les reportages et les interviews. Bien sûr toujours en tenant compte de l'importance de fournir les meilleures informations, ce qui est crucial durant cette crise», détaille encore le diffuseur au «Blick».