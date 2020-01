Car avec cette victoire, les Romains reviennent à trois longueurs de l'Inter Milan et de la Juventus, qui doivent encore jouer ce week-end, respectivement à Naples et contre Cagliari. L'écart pourrait donc se creuser à nouveau, mais la Lazio aura un match à récupérer début février face à l'Hellas Vérone et peut donc continuer à croire au titre.

Dimanche, les hommes de Simone Inzaghi ont dû être patients pour faire chuter le promu Brescia (18e), auteur d'un excellent match dans le sillage de Balotelli et Tonali, ses deux plus grands talents. C'est Balotelli qui a ouvert le score dès la 18e minute de jeu en surprenant Luiz Felipe avant de tromper Strakosha.

Mais juste avant la pause, Immobile a égalisé sur un penalty obtenu par Caicedo et qui a également entraîné l'expulsion du défenseur central Cistana. A 11 contre 10 toute la deuxième période, les Romains ont bien sûr dominé mais Brescia a remarquablement résisté. Jusqu'au temps additionnel, quand Immobile a inscrit son deuxième but du jour après une action Milinkovic-Caicedo. Avec ce doublé, l'avant-centre romain en est désormais à 19 buts en 17 matches.

Dans les autres matches à jouer dimanche, on surveillera le résultat de l'AS Rome (4e), qui a besoin d'une victoire face au Torino (10e) pour suivre le rythme de la Lazio.