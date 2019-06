Aarau était mené 0-4 par Xamax à la 89e dimanche lorsque Marco Schneuwly a eu l'occasion, immense, de faire monter les Argoviens. Seul à sept mètres du but de Laurent Walthert, le «bomber» a frappé au dessus du but xamaxien, alors qu'il était plus difficile de ne pas cadrer cette frappe que de la mettre au fond.

Le banc argovien était d'ailleurs déjà debout, prêt à célébrer ce but du 1-4, qui aurait sans doute condamné Xamax à la chute en Challenge League.

Patrick Rahmen n'en revenait d'ailleurs pas, plusieurs minutes après la fin du match. «C'est fou... C'est le tournant du match bien sûr. C'est même le tournant de la saison. Que peut-on y faire? On aurait pu ne pas se retrouver dans cette situation et ce n'est bien sûr pas la faute d'un seul joueur. On a perdu en équipe aujourd'hui», a commenté l'entraîneur du FCA.

Témoin privilégié de l'action, le défenseur central Mustafa Sejmenovic explique comment il a vécu ce moment de l'intérieur. «En fait, pour dire la vérité, j'ai vraiment hésité à le faire tomber», avoue le Xamaxien. Tellement il était sûr que Schneuwly allait marquer, seul à sept mètres, le numéro 20 des Rouge et Noir aurait préféré offrir un penalty à Aarau et prendre le risque de recevoir un carton, jaune ou rouge. Mais Schneuwly est resté debout et a envoyé sa frappe dans le parcage xamaxien, au plus grand soulagement de Mustafa Sejmenovic. Abattu, Marco Schneuwly, qui a débuté la rencontre côté gauche et l'a finie en position d'avant-centre, a d'ailleurs été remplacé quelques minutes plus tard.

A noter que deux anciens Sédunois ont fait le bonheur de Xamax ce dimanche puisque trente minutes après le loupé incroyable de Marco Schneuwly, Elsad Zverotic a raté le premier des cinq tirs au but argoviens...

(nxp)