Tombé en début d'après-midi, le «communiqué» du Stade Nyonnais fait couler beaucoup d'encre. En résumé, le club de Colovray assure n'avoir jamais rencontré en personne les dirigeants du FC Sion et encore moins trouvé un accord quant au départ de son entraîneur, Ricardo Dionisio, en Valais. Une annonce qui n'est pas franchement pour bouleverser les Sédunois, surtout pas leur président, Christian Constantin. Pour qui tout, ou presque, est réglé. Interview.

Président, vous avez vu passer le communiqué du Stade Nyonnais...

Ce qui est cocasse c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai plus grand-chose à dire dans cette affaire. C'est à Nyon et à Ricardo Dionisio de se mettre d'accord et de régler ce qui doit l'être.

Comment ça?

Il ne faut pas confondre les contrats des joueurs et ceux des entraîneurs. Après avoir reçu notre proposition, Ricardo a résilié le sien avec le Stade Nyonnais, ce qu'il est tout à fait en droit de faire. Ce que dit le droit suisse, c'est que si l'employeur licencie son employé, il est tenu de le payer jusqu'à la fin de son contrat. Dans un cas comme celui-ci, où c'est l'employé qui décide de mettre fin à l'entente, il peut être privé d'un quart de son dernier salaire mensuel. C'est tout. Donc je ne suis pas certain que Nyon veuille vraiment emmener cette affaire plus loin.

Vous comprenez ce communiqué comme un moyen de faire monter les enchères?

Écoutez, c'est important à mes yeux qu'on reste en bons termes avec le Stade Nyonnais. C'est pourquoi j'avais proposé de payer les six mois que Ricardo y a passé depuis son retour en Suisse. Après tout, c'est là-bas qu'il a effectué sa première expérience en tant qu'entraîneur principal et qu'il est monté sur le devant de la scène. Mais le club n'a pas donné suite à ma proposition. À partir de là...

Lors de l'annonce de son arrivée à Sion, hier, vous avez déclaré lui voir un grand avenir.

Et je le pense vraiment. Ce qui est intéressant au Portugal, c'est qu'entraîneur est devenu un véritable métier. On en voit de plus en plus se tourner vers cette filière alors qu'ils sont encore très jeunes, qu'ils ont à peine 25 ans. Là où, en Suisse, on fait systématiquement confiance à d'anciens joueurs.

Sans forcément parler d'un pari, vous l'avez préféré à d'autres candidats plus renommés.

Je vais être complètement transparent. Mircea Lucescu aurait pu mettre tout le monde d'accord. On parle quand même d'un homme qui carbure à deux points de moyenne par match sur 1400 rencontres disputées. Pour des raisons médicales, ça n'a pas pu se faire. Son médecin lui a ordonné de respecter une période de convalescence de deux mois. Dès lors, je fais quoi? Je repars avec un visage que tout le monde connaît? J'ai préféré miser sur la nouveauté, un coach qui a de la fraîcheur à faire valoir.

Parce que votre équipe a bien besoin d'un nouveau souffle?

D'une part. Et d'autre part parce que je suis persuadé que Ricardo peut se servir du FC Sion comme d'un tremplin. Prenez Peter Zeidler. Qui le connaissait en Suisse avant qu'il arrive à Sion? Et regardez ce qu'il accomplit maintenant. En fait, lorsqu'un coach signe chez nous, c'est à quitte ou double. Une fois qu'il nous quitte, soit il disparaît, soit il se rapproche du sommet. Comme Peter avec Saint-Gall, comme Vladimir Petkovic en signant à la Lazio ou Gennaro Gattuso à Palerme.

Sous quel signe sera placé le FC Sion de Ricardo Dionisio?

Celui du dynamisme. Ce qui colle d'ailleurs parfaitement avec ce qu'il nous a dévoilé lors de notre entretien. Tant avec Murat Yakin qu'avec Stéphane Henchoz, on souffrait parce qu'on se montrait trop statiques. Ricardo va nous aider à montrer un autre visage, plus conquérant.

Florian Vaney