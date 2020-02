Depuis le 28 octobre dernier, Maurizio Jacobacci (57 ans) entraîne le FC Lugano, où il a succédé à Fabio Celestini. Avec un objectif simple: assurer le maintien des Tessinois en Super League. Le week-end dernier, son équipe a frappé fort en disposant d’YB, le double champion en titre (victoire 2-1). «A cette occasion, détaille Jacobacci, on a vu que Lugano savait gérer des matches difficiles et que l’on savait réagir. C’était important de donner un signal fort. Dans notre situation, compte tenu aussi de moyens plus limités qu’ailleurs, on se doit d’en faire plus que les autres pour obtenir des résultats.»

S’il est aujourd’hui au sud des Alpes, Jacobacci reste aussi associé au FC Sion, qu’il a entraîné de février à septembre 2018 (24 matches) et surtout sauvé de la relégation. Un FC Sion qu’il s’apprête à retrouver à l’enseigne d’un très chaud rendez-vous dominical, au Cornaredo. «Il n’y a pas de cicatrices, assure-t-il. Ce qui m’est arrivé fait partie du jeu. Ce qui m’intéresse, c’est que Lugano aille bien, on a déjà assez à faire avec nous-mêmes.»

«J’ai préservé 30 places de travail»

En Valais, l’homme a pourtant laissé quelques solides amitiés. «Quand je revois tous les anciens, je peux les saluer, on avait noué une superbe relation. Cela veut tout dire… Partout où l’on passe, on souhaite toujours laisser un truc positif, même si l’histoire se finit souvent mal. Quand les gens parlent de Jacobacci à Sion, j’espère qu’ils en parlent en bien. Je ne pense pas que j’ai laissé de mauvais souvenirs. J’ai amené du public au stade et je pense que l’on proposait un beau football. En sauvant le club, j’ai aussi préservé 30 places de travail. Mais au bout du compte, on ne peut pas échapper à son destin.»

Quand il repense à ce printemps 2018, le technicien, qui n’avait pas hésité à titulariser Bastien Toma, a des trémolos dans la voix. «Avec le FC Sion, on a vécu quelque chose de fabuleux. Il y avait eu un feeling extraordinaire. Chacun a su prendre ses responsabilités, y compris ceux qui jouaient moins. Si le groupe n’avait pas été sain, on n’aurait jamais réussi à sauver le club. Au niveau des émotions, tout cela ne s’oublie pas.»

Un renfort de poids en attaque

Ce dimanche, Lugano-Sion promet d’être une nouvelle bataille. Un match qui, suivant son verdict, pourrait sceller le sort de Ricardo Dionisio. «Dans chaque match, il y a trois points à aller chercher. Et c’est tout ce qui compte. Le fait de jouer à la maison doit constituer un avantage. On sait bien que Sion va se battre.»

Cet hiver, Lugano a dû composer avec les départs de Carlinhos Junior (à Shimizu S-League, en J1 japonaise) et Balint Vecsei (à Ferencvaros, en Hongrie), deux pions importants sur l’échiquier du Cornaredo.

Afin de mettre des centimètres dans les seize mètres adverses, le club du Cornaredo a engagé le dernier jour des transferts Rangelo Janga (27 ans), un solide attaquant néerlandais de 1,94 m pour 88 kg, en provenance du FC Astana (Kazakhstan). Double national, Janga possède la particularité rare d’être également international sous les couleurs de Curaçao (19 matches, 11 buts), dans les Caraïbes.

N. JR