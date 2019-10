Qu'il paraît loin le temps où le FC Sion était la deuxième meilleure défense du pays. Après sept journées de Super League, avant le revers à Tourbillon contre St-Gall, le club valaisan flirtait avec la tête du classement malgré sept goals concédés, dont quatre face au FC Bâle lors de l'ouverture du championnat. Depuis ce fameux soir du 25 septembre, la défense sédunoise prend l'eau avec sept buts encaissés en trois journées.

Sion - St Gall 1-2

A la 42e minute, Hefti se joue de Grgic et Fortune - envoyé sur les fesses - dans son couloir droit. Il peut transmettre tranquillement le cuir à Guillemenot, qui n'a plus qu'à décaler Demirovic. L'attaquant saint-gallois, tout seul sur la droite de la surface, profite de l'abondance de joueurs valaisans dans l'axe pour fusiller Fickentscher.

A l'heure de jeu, Babic est bien lancé dans la profondeur sur le côté gauche. L'attaquant saint-gallois prend - trop - facilement le meilleur sur Ndoye pour se mettre en position de frappe. Son tir n'est pas capté mais mal dégagé des poings par Fickentscher, qui voit son coéquipier Abdellaoui, trop attentiste, se faire devancer par Görtler.

Young Boys - Sion 3-2

On joue la 12e minute au Stade de Suisse. Sur un corner venu de la droite, Aebischer peut entrer à pleine vitesse dans la surface, Toma étant ralenti dans sa course par Garcia. Le Genevois d'YB, pas attaqué, rate sa première tentative de tir mais la seconde fait mouche. Il y avait dix Sédunois pour sept Bernois dans les 16 mètres.

Minute 22. Une banale touche de Garcia et une déviation de Hoarau prennent le capitaine Kouassi et toute la défense sédunoise à revers. Un bon contrôle et un centre fort d'Aebischer - encore lui - devant le but et Jean-Pierre Nsamé peut crucifier Fickentscher. Facchinetti a dû se sentir bien seul dans la surface.

Alors que le FC Sion est revenu à deux buts partout, Janko peut centrer depuis son flanc droit. Fassnacht, qui a néanmoins bénéficié d'un contre favorable, tricote dans la surface avant de fusiller le portier adverse. A ce niveau, comment un joueur peut-il rester autant de temps avec le cuir dans les 16 mètres adverses?

Sion - Lugano 1-2

Sur son flanc droit, Yao change de couloir et fait traverser le terrain au ballon dans le sens de la largeur. Vécsei colle un petit pont plutôt chanceux à Khasa avant de mystifier Ndoye, rarement vu à son avantage lors des derniers matches à Tourbillon, pour se mettre en position de tir. Ça fait 1-0 pour Lugano à la 77e.

Les Sédunois ont égalisé grâce à Lenjani quelques minutes plus tôt. On joue les arrêts de jeu, et Sabbatini décale Bottani sur le flanc droit. Son centre au second poteau trouve Lovric, qui remet en rentrait pour Vécsei. Zock et Ndoye sont trop loin et le milieu offensif s'offre un doublé. Implacable.