Jouer dans le championnat indien de football n’était pas forcément dans le plan de carrière de Jan Muzangu, 19 ans. Parti tenté sa chance au Chennai City FC en I-League (première division indienne) en janvier 2020, le jeune joueur bâlois est revenu en Suisse juste avant que les mesures de semi-confinement n'entrent en vigueur.

Comment ce joueur des M21 du FC Bâle s’est-il retrouvé sous le maillot du club de la métropole de 7 millions d’habitants? Son aventure atypique repose premièrement sur le partenariat entre les deux clubs (Bâle est devenu actionnaire du club indien en février 2019 et a la volonté d’y établir un centre de formation). Un temps de jeu trop faible et des tests (Schaffhouse et Rapperswil) qui n'ont pas aboutis ont ensuite poussé le joueur serbo-congolais à devenir le premier Bâlois à tenter l’expérience dans le pays où le cricket est roi. Le jeune espoir de 19 ans a débarqué en Inde en janvier passé. «Je me suis retrouvé pour la première fois seul sur un autre continent, se souvient Jan Muzangu. L’air, la nourriture, la solitude d’une vie à l’hôtel: l’adaptation a été difficile et les premiers jours un réel choc.»

Plus jeune buteur étranger

Et puis il y a eu ce premier entraînement dans la ville de Chennai. «On est arrivés en voiture dans le parking d’une immense tour de 16 étages, se souvient le Bâlois. L’entraînement s’est déroulé sur un terrain synthétique situé sur le toit de la tour. C’était très étrange.» Le club indien s’entraîne officiellement à Coimbatore, ville située à 9 heures de route et 1 heure de vol de Chennai. «L’air était tellement irrespirable et les odeurs si fortes que j’ai dû vomir lors du premier entraînement extérieur», se souvient Jan Muzangu.

L’ancien junior du FCB s’est ensuite «acclimaté» à la vie indienne, facilitée aussi par un chef cuisinier préparant des plats européens. Titulaire sous le maillot orange du Chennai City FC, Jan Muzangu a même pu faire trembler les filets en six matches disputés (voir à 1'30 dans la vidéo ci-dessous), devenant le plus jeune buteur étranger du championnat indien. Avant de se blesser et de manquer la fin de la saison. Mais où se situe le niveau de la I-League? «Entre la Challenge League et la Promotion League suisse, répond le Bâlois. Nous jouions devant près de 5000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir plus de 30'000».

Seul à l’autre bout du monde pour une première expérience à l’étranger, Jan Muzangu n’est pas beaucoup sorti du rythme «foot-hôtel-foot». «J’ai beaucoup lu, ce que je ne faisais pas en Suisse, et pratiqué la méditation, précise-t-il. Mais j’ai énormément appris de cette expérience que peu de jeunes ont la chance de vivre à 19 ans.» Revenu en Suisse au terme de la saison indienne, avant les mesures de semi-confinement, Jan Muzangu sera joueur libre le 31 mai prochain, jour de son vingtième anniversaire. Le FC Bâle ne lui a pas fait le cadeau de le conserver.

«L’expérience indienne m’a énormément fait progresser au niveau de la discipline et du mental, relativise le Bâlois. Je m’investis beaucoup plus qu’avant à tous les niveaux et je réfléchis autrement. J’ai croisé des enfants indiens très pauvres et qui rêvaient de devenir professionnels. Je me suis rendu compte du privilège que j’avais d’être né et d’avoir été formé en Suisse. Ma volonté de devenir footballeur professionnel est plus forte que jamais.»

Cette brève expérience de footballeur pro, aussi courte eu-t-elle été, Jan Muzangu espère pouvoir la prolonger, peu importe que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

Sylvain Bolt