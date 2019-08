Ronaldo ou Messi? La question n’est pas de distinguer le meilleur des deux joueurs, mais plutôt de différencier les deux champions. Car, comme le souligne le site espagnol d’actualités sportives «Marca», le débat pourrait durer indéfiniment.

De plus, Ronaldo n’a pas été avare en compliments envers le joueur argentin, qu’il qualifie de «joueur excellent, qui restera dans les mémoires non seulement pour ses Ballons d'Or, mais également pour avoir été au plus haut, année après année, comme moi.» Cependant, la star portugaise estime dépasser «la Puce» par le nombre de clubs avec lesquels il a remporté la Ligue des champions.

En effet, Leo Messi n’a remporté la C1 que quatre fois, chacune avec le FC Barcelone (2006, 2009, 2011, et 2015), tandis que Cristiano Ronaldo l'a gagnée une première fois avec Manchester United en 2008, puis à quatre reprises avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, et 2018). «J’ai gagné la Ligue des champions avec plusieurs clubs, explique-t-il. Il n'y a pas beaucoup de joueurs avec cinq Ligues des champions.» Ainsi, Ronaldo pourrait confirmer cette différence cette saison avec la Juventus, tandis que Messi réclame le retour de Neymar à Barcelone, certainement non sans les mêmes espoirs.

Les deux joueurs sont les meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions. Ronaldo tient la première place avec 127 buts en 166 matches, suivi de près par Messi (112 buts en 135 matches).

«Zidane m’a fait me sentir spécial»

Le joueur portugais a également abordé sa relation avec son ancien entraîneur au Real Madrid, la star française Zinedine Zidane, qu’il estime être un coach extrêmement talentueux. «Zidane m’a fait me sentir spécial, ajoute-t-il. Je l’appréciais beaucoup en tant que personne, et quand il est devenu mon entraîneur, bien plus encore.»

Cristiano Ronaldo a aussi donné quelques explications sur sa vision du succès, et a bien compté mettre un terme aux rumeurs quant à ce qui le motive dans le football: «D’abord, je travaille pour gagner des trophées pour l’équipe; ensuite je ramasse les honneurs individuels (...) Tu te réveilles tous les matins pour t’entraîner avec le but global de gagner quelque chose. Il ne s’agit pas seulement d’argent, je n’en manque pas, Dieu merci, mais je voudrais gagner un place dans l’histoire du football.»