La semaine de Neuchâtel Xamax risque bien d'être agitée. Elle a commencé par un retour à l'entraînement qu'il a fallu appréhender en ayant mis de côté cette défaite qui a fait mal, samedi face à Servette. Au loin pointe, déjà, ce déplacement forcément important à Lugano, qu'il faudra effectuer sans les suspendus Raphaël Nuzzolo, Samir Ramizi et Janick Kamber. Entre les deux? Les Neuchâtelois pourraient bien confirmer le transfert du milieu de terrain Musa Araz, à bout touchant. Voire même annoncer une autre bonne nouvelle: l'arrivée d'un défenseur.

«Il n'y a rien de fait. On n'en est qu'aux prémices des discussions», calme le président Jean-François Collet. Reste qu'à la question qui brûle toutes les lèvres, la réponse est oui: Xamax est conscient qu'un renfort défensif ne serait pas de trop pour sauver sa place en Super League. En l’occurrence, il serait question d'un latéral, non d'un défenseur central.

«J'aurais signé pour ce mercato»

«Chacun défend son point de vue par rapport à nos besoins, à ce qui serait le mieux pour l'équipe, reprend Jeff Collet. La réalité, c'est que si on m'avait dit il y a six semaines qu'on s'attacherait les services de Geoffroy Serey Die, Yannis Tafer et Musa Araz, j'aurais signé sans hésiter. Quoi qu'il en soit, à l'interne, on a beaucoup discuté du recrutement avec notre entraîneur, Joël Magnin, en fin de premier tour. Ce qui ressortait, c'est qu'avec nos quatre centraux (ndlr: Marcis Oss, Arbenit Xhemajli, Igor Djuric et André Neitzke), on possédait tout ce dont on avait besoin. En engager un de plus n'était donc pas la priorité de Xamax.»

Des dires confirmés par Joël Magnin. «Même si on garde évidemment les yeux ouverts en cas d'opportunité, assure le coach rouge et noir. Par contre, notre volonté depuis le début de l'hiver a toujours été de trouver un latéral.» Une nécessité plus actuelle que jamais, sachant que Janick Kamber, le titulaire côté gauche, manquera les trois prochaines échéances.

À quatre derrière?

En contrepartie, le leader de la défense neuchâteloise, Marcis Oss, a repris l'entraînement cette après-midi et devrait participer au voyage au Tessin ce week-end. Et si, avec le retour du Letton dans l'axe, Xamax en profitait pour tenter un passage à quatre arrières? Après tout, c'est dans ce système que les pensionnaires de la Maladière ont posé le plus de problèmes à Servette samedi, en deuxième mi-temps, une fois qu'Arbenit Xhemajli a cédé sa place à Yannis Tafer.

«Il ne s'agit pas d'une question de dispositif, mais d'état d'esprit, balaie Joël Magnin. Si tout le monde est parfaitement concerné et concentré, le nombre de défenseurs alignés devient secondaire. On est capables de jouer avec une ligne défensive à quatre, on l'a prouvé. Mais je préfère garder cette solution pour des situations précises, comme samedi contre Servette.»

Florian Vaney