Neuchâtel Xamax a repris l’entraînement en formation réduite, ce lundi matin à la Maladière. Sous la houlette du nouvel entraîneur Joël Magnin et de son assistant Pascal Oppliger, ils n’étaient que onze à transpirer, dont deux joueurs à l’essai: Jérémy Manière, défenseur central de 27 ans que le Lausanne-Sport vient de lâcher, et Noha Sylvestre, milieu défensif (ou latéral) de 21 ans, qui sort d’une saison blanche avec la réserve de West Ham, en raison d’une grave blessure au genou.

Le nouvel entraîneur xamaxien Joël Magnin a dirigé sa première séance à la Maladière ce lundi matin. Image: Keystone.

En plus de ces deux potentielles recrues, deux gardiens étaient présents (Thomas Minder et Basil Sinzig), ainsi que sept joueurs: Thibault Corbaz, Janick Kamber, Gaëtan Karlen, Safet Alic, Léo Farine et Liridon Mulaj – les trois derniers sont de retour de prêt à Bavois, Bellinzone et Winterthour. Laurent Walthert et Charles-André Doudin, qui font partie des sept joueurs à bénéficier de vacances prolongées jusqu’à jeudi, devraient bientôt s’entendre avec le club pour prolonger leur contrat.

Simultanément à cette reprise, les rouge et noir ont annoncé l’engagement de Maren Haile-Selassie, milieu de 20 ans que le FC Zurich avait prêté la saison dernière à Rapperswil; et Dylan Dugourd, attaquant de 23 ans qui évoluait jusqu’ici avec Étoile Carouge. Le premier est prêté pour une année, le second a signé pour deux ans. (nxp)