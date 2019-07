Le coéquipier d’Haris Seferovic à la pointe de l’attaque du Benfica Lisbonne, Joao Felix (19 ans), vient de signer avec l’Atlético Madrid.

Le club de la capitale espagnole et le Portugais se sont unis pour les sept prochaines années et ce transfert va coûter 126 millions d’euros aux Madrilènes.

C’est le plus gros transfert de l’histoire des Colchoneros et le quatrième plus gros transfert de l’histoire, derrière Neymar (du Barça au PSG pour 220 millions), Mbappé (de Monaco au PSG pour 180 millions) et Coutinho (de Liverpool à Barcelone pour 160 millions).

Celui que certains présentent comme le nouveau Ronaldo était convoité par les plus grands clubs d’Europe, comme Manchester City ou la Juventus, mais le jeune international portugais a choisi l’équipe entraînée par Diego Simeone. (nxp)