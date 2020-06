Grabuge au FC Sion, grabuge au LS… A ce rythme, on pouvait légitimement se demander si Joël Magnin était toujours cette semaine le coach de NE Xamax. C’est ce que «LeMatin.ch» lui a demandé en préambule, au moment où le club de la Maladière s’apprête à disputer son premier match amical post-coronavirus samedi contre Servette.

Joël Magnin, êtes-vous bien toujours en place?

Pour l’instant, oui (Rires). Là, je suis dans mon bureau, au stade, et je prépare l’entraînement. Mais l’on ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait.

L’avenir immédiat, c’est ce premier match officiel à Genève. Ça fait quoi de rejouer?

Notre métier, c’est de jouer. Donc ça fait du bien de pouvoir l’exercer à nouveau, de préparer l’équipe à ce qui l’attend. Même si les conditions ont changé et que ce ne sera plus tout à fait la même chose. Surtout sur le plan émotionnel, sans la présence du public. Chacun devra trouver des forces intérieures au niveau de la motivation intrinsèque.

Beaucoup de vos joueurs, notamment les plus anciens, opposés à la reprise, avaient exprimé leurs craintes de devoir reprendre le championnat… Ces craintes, les avez-vous ressenties depuis le début de la semaine?

Elles existent, c'est vrai, mais elles sont en train de s’atténuer. Les peurs étaient surtout liées à l’entourage familial, vis-à-vis notamment des parents, plus délicats et exposés que les joueurs eux-mêmes (…) Maintenant, on doit se mettre dedans. On fait bien sûr toujours gaffe au niveau des gestes barrière. Plusieurs joueurs ne se douchent ainsi pas au stade mais rentrent directement chez eux.

A partir du 19 juin, le calendrier s’annonce démentiel, avec l’enchaînement de six semaines anglaises consécutives pour boucler la saison. Comment y faire face?

Ça va être notre plus grand défi. Il faudra savoir faire tourner l’effectif, peut-être donner du repos à certains pour lancer d’autres éléments. Avec la répétition des efforts, tout tournera beaucoup autour de la récupération. D’autant que l’on n’a pas l’expérience des semaines européennes.

Cette «deuxième» saison 2019-2020, vous la compareriez à quoi?

Jusqu’à la pause de février, on était plutôt dans un marathon. Désormais, on va changer d’allure pour terminer au sprint. Je pense aussi qu’il y aura des surprises. Cela ne continuera pas sur le même trend qu’avant la suspension du championnat. On pourrait bien ne plus avoir les mêmes tendances.

Qu’en est-il de Johan Djourou et Xavier Kouassi, vos dernières recrues (ex-Sion)?

Djourou se comporte en vrai professionnel, c’est déjà un exemple. Si Kouassi réussit à canaliser son agressivité, il nous apportera aussi beaucoup. On sent un petit air de revanche en eux, ils ont les crocs. Ça ne peut que nous être bénéfique.

Quand vous constatez ce qui s’est passé tant à Sion qu’à Lausanne ces derniers jours, vous vous dites quoi?

En Suisse Romande, il me semble que l’on est des spécialistes pour chaque fois tout changer. Mais pour y gagner quoi? Depuis 20 ans, je m’aperçois qu’aucun club de foot ou de hockey n’a remporté de titre dans son championnat de ce côté-ci de la Sarine (ndlr : Servette avait été couronné champion de Suisse en 1999). Ce n’est quand même pas un hasard. Parfois, je me dis que l’on aurait sans doute beaucoup à apprendre de nos amis suisses-allemands!

Propos recueillis par Nicolas Jacquier