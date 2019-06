Jörg Stiel, vous avez surpris pas mal de monde en acceptant de devenir entraîneur des gardiens de NE Xamax FCS. Pourquoi?

J'ai passé cinq ans au FC Bâle à m'occuper des gardiens des M13, des M14, des M18, un peu des M21 et trois ou quatre fois de la première équipe. Je suis très reconnaissant au FCB de m'avoir offert cette opportunité, c'était important que je puisse pratiquer tout en passant mes diplômes. Mais j'avais besoin d'un nouveau défi. La proposition de Xamax est donc tombée au bon moment.

Qui a pris contact avec vous?

C'est Frédé (ndlr: Frédéric Page, nouveau directeur sportif xamaxien) qui m'a appelé. Il m'a dit: «Tu sais pourquoi je t'appelle?» Je lui ai répondu que non. Il m'a alors expliqué: «On cherche un entraîneur des gardiens à Xamax.» Là, je lui ai dit: «Alors ça m'intéresse, on peut discuter!» Le projet de Xamax m'a vraiment plu, je n'ai donc pas dû chercher bien loin de bonnes raisons pour signer.

Vous n'avez signé que pour un an, sans option...

Oui, parce que tout dépend de la catégorie de jeu dans laquelle évoluera Xamax dans un an. On rediscutera donc d'une éventuelle prolongation en fonction des résultats de l'équipe.

En quoi travailler avec des pros sera-t-il différent du job d'entraîneur formateur?

Je suis presque sûr que ce sera un peu plus facile de travailler avec des pros: ce sont des gardiens à qui on n'a pas besoin d'expliquer longtemps le pourquoi des exercices proposés. Maintenant, je vais devoir m'adapter aux sept gardiens dont je vais m'occuper à Neuchâtel, à savoir: les trois gardiens de la première équipe, deux en M21 et deux en M18. Mais je n'ai pas peur. Au contraire, je me réjouis.

Un mot sur les trois gardiens de la première équipe après votre première prise de contact?

Laurent Walthert a prouvé cette saison qu'il avait nettement le niveau de la Super League, pas besoin d'épiloguer à son sujet. Matthias Minder me semble quant à lui avoir un bon potentiel. Enfin, Basil Sinzig est un jeune en devenir (ndlr: 19 ans) qui ne pourra que s'améliorer au contact des deux portiers qui le précèdent dans la hiérarchie. (nxp)