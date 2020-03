Le joli message de soutien signé Caputo

Qui a dit que les footballeurs ne pensaient qu'à leur statistiques et leur coupe de cheveux, qu'ils n'ont donc pas le temps de développer leur sens civique? Lundi soir, lors de ce qui pourrait bien avoir été le dernier match de Serie A pour longtemps, Francesco Caputo a prouvé le contraire. L'attaquant de l'US Sassuolo a en effet profité de son ouverture du score face à Brescia pour aller empoigner une pancarte. Son message? «Tout va bien se passer. Restez bien chez vous.»

Un mensaje especial de Caputo a la población italiana en torno al Coronavirus.



"Todo estará bien, descansa en casa" pic.twitter.com/dBoyviTbod — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 9, 2020

Alors que l'Italie traverse une crise sanitaire qui paralyse le Nord du pays et engorge les hôpitaux, l'avant-centre originaire des Pouilles a donc envoyé un message de soutien à tous ses concitoyens. Une initiative simple et généreuse. Sans aucune doute le plus geste de ce match à sens unique, remporté par Sassuolo sur le score de 3-0 (doublé de Caputo).

Ce Sassuolo-Brescia aura-t-il été le dernier match de Serie A disputé jusqu'au 3 avril? C'est ce qu'a demandé lundi soir le comité olympique italien (Coni); lequel a appelé le gouvernement a suspendre toutes les manifestations sportives, y compris à huis clos. Si tel devait être le cas, le message brandi par Francesco Caputo resterait comme un signe de soutien fort du football italien à son peuple.

M.A.