OUI

Robin Carrel, journaliste

Les équipementiers, et Puma en particulier, n'en sont pas à leur coup d'essai. Dans le football de clubs, ce sont généralement les troisièmes tuniques qui sont bariolées et bien loin des couleurs de l'équipe concernée. Ou alors le fournisseur profite de l'occasion pour rendre hommage aux supporters, à un anniversaire, au passé de la formation en question... Ça vous étonne, vous, que les sélections nationales suivent le mouvement? Non, bien sûr.

Les plus «hardcores» des supporters crient très fort en général au départ, les amoureux de la tradition hurlent au scandale pendant quelques semaines, mais ces tuniques trouvent rapidement leur clientèle. Des acheteurs qui ne sont pas le cœur de cible habituels des marketeurs des institutions footballistiques et c'est là que c'est intéressant pour eux. Même le maillot vert de l'Italie - équipée par Puma, tiens, tiens... - se vend comme des petits panettones. C'est dire! Et qui se rappelle que la Suisse a un jour porté un maillot «or», hein (défaite contre l’Autriche en 2006…)?

Honnêtement, j'aime bien ce nouveau maillot extérieur de la Suisse aussi parce qu'il «change». C'est juste un peu dommage que l'on nous inflige une nouvelle fois ce drapeau suisse sur le torse, là où 98% des équipes nationales se contentent de logos de Fédération souvent très classes. Franchement, quoi de mieux qu'un paletot bariolé pour représenter une équipe nationale multiculturelle? A écouter certains esprits chagrins, on jouerait encore avec un chandail tout rouge tricoté par la grand-mère de Köbi Kuhn... Mais dites-leur qu'on a la TV en couleurs!

NON

Nicolas Jacquier, journaliste

C’est le moment de l’année qu’il faut redouter, celui où notre Fédération dévoile traditionnellement, via son fidèle équipementier, la tenue des footballeurs helvétiques pour les douze prochains mois. L’événement a beau n’être d’abord qu’un coup marketing, il divise et fait causer, la preuve.

Si le pire est chaque fois redouté parce que trop souvent atteint, il n’y a pas lieu d’être déçu en bien ni d’espérer un quelconque progrès dans la ligne vestimentaire. Sauf qu’à bien y regarder, l'abominable «cuvée (style) 2020» a cette fois placé la barre encore plus haut à considérer la naissance de ces sommets – ceux que Xhaka et ses pairs imaginent sans doute déjà atteindre lors du prochain Euro.

Non, mais l’on rêve ou quoi? Il s’est donc trouvé des designers (parce que c’est bien ainsi que l’on désigne ceux qui dessinent des horreurs pareilles) qui ont réussi à nous «pondre» un maillot multicolore et passe-partout, modèle 4 X 4 certifié - quatre montagnes composées de mini-croix et quatre régions linguistiques pour un grand moment de cohésion nationale.

Franchement, faut-il nécessairement se torturer l’esprit pour habiller la Suisse d’un maillot «extérieur» qui ne lui ressemble pas? A nos yeux, elle ne peut évoluer qu’en rouge et/ou blanc, ses deux couleurs historiques, débat quasi clos.

D’abord ce vert militant, il sort d’où, hein? A croire qu’il fallait absolument surfer sur la vague écolo après le déferlement vert dans les urnes fédérales. On pourrait aussi y voir le symbole du réchauffement climatique et de la fonte des glaciers, le vert ayant remplacé le blanc. Dans cette chaîne de montagne au découpage douteux, ne manque que la présence d’un aigle, forcément bicéphale, planant sur une identité tiraillée.

S’il n’y avait encore que du vert… Mais on y trouve aussi du rose (grenat?), du brun-violet et quelques nuances de gris pour un mélange des moins harmonieux. On est d’accord, ce n’est là qu’un bout d’étoffe que des hordes de fans vont, espèrent ses concepteurs, inévitablement s’arracher – permettez-nous toutefois d’en douter. S’agissant de vérifier la solidité des dits maillots (personne n’a oublié l’épisode de 2016, contre la France, lorsque les coutures helvétiques avaient craqué…), il faudra encore patienter quelques heures.

Détail révélateur: les «vert et brun» de Vladimir Petkovic étrenneront officiellement leur nouvelle tenue étendard de déplacement à… domicile ce vendredi au Kybunpark, contre la Géorgie. Y’aurait pas une embrouille, là aussi? A moins de considérer Saint-Gall comme une ville extérieure à la Suisse!