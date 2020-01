Tous les fans de la sélection anglaise de football ont commencé à prier. La faute à José Mourinho. Friand de formules-chocs et de petites phrases assassines, le Portugais a une nouvelle fois semé le trouble lundi lors de la conférence de presse qui précédait la rencontre de FA Cup entre Tottenham et Middlesbrough (ce mardi 21 h). Mais sur ce coup-là, il l'a peut-être fait involontairement.

A la question de savoir quand Harry Kane sera apte à jouer, suite à une opération au tendon de son ischio-jambier qui s'était rompu lors de la défaite des Spurs 0-1 à Southampton le jour de l'An, Mourinho a eu cette réponse: «A chaque fois que je me présente devant la presse vous allez me poser cette question. Ma réponse sera toujours la même: nous faisons de notre mieux, on s'attend à ce qu'il soit absent jusqu'à mi-avril, fin avril, mai, voire la saison prochaine. Je ne sais pas.»

Cela signifie que Kane raterait la phase finale de l'Euro 2020 de cet été. Si cette information se confirme, cela porterait un gros coup au potentiel offensif de la sélection anglaise.

Harry Kane, lui, s'est voulu rassurant en déclarant su Twitter: «L'opération s'est très bien passée. Le premier jour de récupération commence maintenant!»

Claude-Alain Zufferey