Une association croate de défense des animaux a annoncé mercredi son intention de porter plainte contre un footballeur du cru accusé d'avoir tué un poulet à coups de pied lors d'un match semi-professionnel.

L'incident est survenu dimanche quand des poulets ont fait irruption sur un terrain de football dans l'est de la Croatie.

Ivan Gazdek, de l'équipe hôte NK Jelengrad, a couru derrière les volatiles, en a frappé un à coups de pied avant de le lancer par dessus la clôture dans un nuage de plumes. Le joueur de 23 ans a reçu un carton rouge pour conduite non sportive.

«Un acte honteux»

L'ONG Amis des animaux a dénoncé «l'acte honteux et le lâche comportement du joueur envers un animal innocent qui est mort les os brisés, dans la douleur».

L'association a annoncé qu'elle allait porter plainte pour «acte criminel», le fait de «tuer ou torturer un animal».

S'il est inculpé et reconnu coupable, l'intéressé encourt jusqu'à un an de prison. Gazdek s'est défendu dans la presse croate en faisant valoir que c'était un ami des bêtes, qu'il avait plusieurs animaux de compagnie et qu'il n'avait «pas eu l'intention» de tuer le poulet.

«J'ai couru derrière les poulets pour les chasser du terrain, j'ai balancé mon pied et j'en ait tué un accidentellement». Les «poulets entrent constamment sur le terrain et interrompent le match. Le terrain est rempli d'excréments, ce n'est pas hygiénique», a-t-il déclaré au journal «24sata».

Le mois dernier en France, un jeune homme, joueur de pelote basque de haut niveau, a été condamné à 80 heures de travail d'intérêt général après avoir été filmé en train d'arracher la tête d'un coq vivant avec les dents pendant un repas arrosé.