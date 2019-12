Au moment où NE Xamax cherche à se renforcer, le club neuchâtelois trouvera-t-il son bonheur en Valais? L’hypothèse n’a rien d’utopiste. L’une des pistes actuellement explorées conduit en effet au FC Sion, et plus particulièrement à Christian Zock (25 ans), l’un des nombreux milieux de terrain de Tourbillon.

En fin de contrat au 30 juin 2020, le joueur intéresserait au plus haut point les dirigeants neuchâtelois. Avec sa puissance et son impact physique, Zock (1m90 pour 80 kg) soulagerait un milieu de terrain xamaxien apparu souvent trop léger. Dans un rôle de sentinelle, il pourrait aussi sécuriser la défense. Arrivé à Sion à l’été 2017 en provenance de Schaffhouse, l’actuel No 6 de Tourbillon a disputé 11 matches lors de la première de saison, dont dix en tant que titulaire.

Le Camerounais n’est pas le seul joueur du FC Sion convoité durant ce mercato hivernal. Outre Bastien Toma, qui pourrait tenter sa chance à l’étranger si une offre financière suffisamment conséquente était déposée sur le bureau de Christian Constantin, Alex Song (32 ans) devrait abréger sa décevante expérience valaisanne (19 matches, 1 but) depuis août 2018. Il est question ici de l’intérêt de clubs anglais.

Outre-Manche, l’ancien international camerounais (49 sélections entre 2008 et 2014) a déjà porté les couleurs d’Arsenal (204 matches), Charlton (12) et West Ham (46). N. Jr.