C'est officiellement le premier cas de coronavirus chez un joueur de Super League qui pourrait poser des problèmes pour la suite du championnat. Après celui de Boris Babic, annoncé positif par Saint-Gall mais jamais en contact avec ses coéquipiers, le FC Zurich annonce que son joueur Mirlind Kryeziu a été testé positif au Covid-19 ce vendredi.

Depuis l'apparition des premiers symptômes, décrits comme mineurs par le club entraîné par l'entraîneur vaudois Ludovic Magnin, le défenseur de 23 ans a été mis en quarantaine et n'a pas participé à la préparation de la réception du FC Sion samedi (18h15). Tous les joueurs et les membres du staff zurichois ont été testés par précaution. Les résultats ne sont pas encore connus.

Dimanche dernier, Mirlind Kryeziu était entré en jeu dix minutes lors de la victoire des siens face au Servette FC (2-0) au Letzigrund avant de jouer une poignée de secondes mardi dans le temps additionnel de la rencontre face à Neuchâtel Xamax (1-1) à la Maladière (en bas au centre, dans la photo ci-dessous).

Selon le concept de protection officiel de la Swiss Football League, «si un joueur est testé positif, il doit être placé en isolement. Toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec lui, c'est-à-dire les personnes d'un même ménage ou les personnes qui se sont trouvées à moins de 2 mètres de la personne infectée pendant plus de 15 minutes sans protection, peuvent être mises en quarantaine par les autorités sanitaires cantonales et doivent également être testées. En observant strictement les mesures de protection, tous les intervenants peuvent ainsi réduire le risque d'être classés comme «contact étroit» et mis en quarantaine.»

Jérémy Santallo