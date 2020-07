Quelques heures après que le FC Zurich a annoncé que son défenseur Mirlind Kryeziu était testé positif au Covid-19, un nouveau cas s’est déclaré, cette fois en Challenge League. Il s’agit d’Amel Rustemoski. Le milieu de terrain de GC a ressenti des «symptômes bénins mardi soir», indique le club dans un communiqué, puis il est entré en isolement avant de se faire tester. Test qui s’est avéré positif.

Amel Rustemoski wurde positiv auf den Coronavirus getestet. Die SFL hat unmittelbar entschieden, die Partie von heute Freitag, 20.30 Uhr, zwischen dem @FCW1900 und dem Grasshopper Club Zürich präventiv und zum Schutze aller Beteiligter abzusagen. News: https://t.co/AlxDSABfrg — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) July 10, 2020

L’actuel deuxième de Challenge League précise que «depuis lors, Rustemoski n'a eu aucun contact avec l'équipe ou les gens de l'environnement du club. Bien sûr, jusqu'à nouvel ordre, il ne participe plus aux entraînements et aux opérations de jeu». L’ensemble des joueurs et du staff sont testés.

En parallèle, la rencontre qui devait se tenir ce vendredi soir entre Wil et Grasshopper est annulée.