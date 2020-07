Leader du championnat de Super League (27 matches, 54 points), le FC Saint-Gall l’a communiqué mercredi soir: son avant-centre serbo-suisse Boris Babic (22 ans) a été testé positif au nouveau coronavirus.

Der FC St.Gallen 1879 hat einen Covid-Fall in seinen Reihen zu verzeichnen. Boris Babi? wurde am Montag positiv auf das Corona-Virus getestet.

«Le joueur, qui est actuellement en phase de rééducation après avoir subi une déchirure d’un ligament croisé ne fait donc pas partie du groupe d'entraînement et des matches, s'est rendu en Serbie en accord avec la direction sportive pour des raisons familiales à la mi-juin, à une époque où le pays n'était pas encore touché par un nombre croissant de cas, a écrit le club de Suisse orientale. Après son retour en Suisse, Babic a été testé conformément à la réglementation mise en place dans le club. Ce test s’est avéré positif.»

Révélation du championnat

Auteur de sept buts et de deux passes décisives en 19 titularisations, la révélation du championnat (il n’était que remplaçant avec Vaduz en Challenge League la saison précédente), Boris Babic avait subi une grave blessure à mi-février. Dans un match contre Lucerne, il s’était déchiré le ligament croisé du genou droit, un incident qui nécessite une période de rééducation oscillant entre six et neuf mois.

C’est durant cette phase d’inactivité forcée que les Brodeurs ont accordé un congé à leur attaquant qui avait émis le souhait de rendre visite à des membres de sa famille en Serbie, pays dont il est originaire. «Nous le faisons toujours pour que les joueurs blessés à long terme puissent prendre des vacances de quatorze jours pendant la très longue période de rééducation, a expliqué le directeur sportif Alain Sutter à «Blick». Il était normal que Boris aille voir ses proches, d’autant plus qu'au moment de son départ, rien n'indiquait que la situation en Serbie évoluerait ainsi.»

Le joueur est rentré chez lui, à Walenstadt, dimanche. Il a tenu à préciser qu’il n’avait pas profité de ce break pour se rendre dans des lieux publics bondés: «J'ai rendu visite à des proches et à ma famille pendant quelques jours. Je suis allé dans plusieurs villages, mais je n’ai pris part à aucun événement de masse. Je n'étais participé à aucune fête.»

Aucun contact avec ses coéquipiers

Testé lundi dernier, Boris Babic n’a, selon le président du club saint-gallois Matthias Hüppi, eu aucun contact avec un coéquipier et un membre du staff.

Le joueur a été placé en quarantaine pendant quatorze jours. «D'autres tests devraient fournir des informations sur sa santé dans les prochains jours, a ajouté la direction des Brodeurs. Babic est soigné par les médecins de l'équipe et n'a eu aucun contact avec ses coéquipiers, les entraîneurs ou le personnel depuis son retour à la maison, ce qui correspond aux exigences de la direction du club.»

Mercredi soir, Saint-Gall s’est imposé 1-2 à La Maladière contre Xamax.

