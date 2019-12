«Le Rwanda compte désormais parmi les sponsors «Premium» du PSG», a officiellement communiqué mercredi le club parisien. Sans chiffrer précisément l'ampleur de cette collaboration, mais dont les échos évoquent un montant entre 5 et 10 millions par an pour un contrat paraphé sur trois ans.

Pour cette somme, l'inscription «Visit Rwanda» ne sera pas visible sur les maillots de match des joueurs parisiens, mais sur leurs tenues d'échauffement. Les filles du Paris Saint-Germain, qui veulent elles aussi conquérir la planète foot européenne, porteront par contre cette inscription sur une des manches de leurs maillots.

Le Rwanda mise sur le tourisme de luxe pour prospérer. Wikipédia parle «d'un pays enclavé d'Afrique de l'est avec un paysage montagneux verdoyant. Son célèbre Parc national des volcans abrite des gorilles de montagnes et des singes dorés. Le parc compte aussi le mont Karisimbi, de 4507 mètres d'altitude, et 4 autres volcans recouverts de forêts. Au sud-ouest, le parc national de Nyungwe est pourvu d'une ancienne forêt tropicale montagnarde où vivent des chimpanzés et d'autres primates».

Mais personne n'a oublié le terrible génocide des Tutsis, perpétré entre avril et juillet 1994, encore profondément ancré dans les mémoires rwandaises.