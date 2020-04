Les joueurs de l'équipe de football de Wuhan Zall ont fait leur retour samedi soir dans la ville du centre de la Chine, épicentre de la pandémie de coronavirus, après plus de trois mois passés loin de leurs familles.

«Après plus de trois mois de pérégrinations, les joueurs du Wuhan Zall, en mal de leur pays, ont fini par regagner leur ville», a indiqué le club de 1re division chinoise sur le réseau social Weibo. «Les joueurs ont retrouvé leurs familles après plus de trois mois d'absences. Le club remercie les familles pour leur soutien et leur compréhension», poursuit le communiqué.

The Wuhan Zall team finally returned home after a prolonged 104-day training in Spain and cities of Guangdong province due to the #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/K3sRlZOGKV