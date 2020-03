Un anniversaire est triste quand personne n’est présent à la fête. Mais il l’est moins quand tout le monde est absent pour la bonne cause, quand la communion populaire promise et organisée n’est que reportée. Le Servette FC fête ses 130 ans d’existence ce vendredi 20 mars. Il attendra le mois de septembre, ou alors le temps qu’il faudra, pour réunir ses amis autour de lui et souffler les bougies.

La mémoire ne s’efface pas quand elle est inscrite dans l’histoire. Dans le ciel grenat, il y a des hommes, des matches, des événements, des légendes, des douleurs, des bonheurs, il y a 130 ans d’une trajectoire unique, il y a 130 moments à raconter. On se contentera de quelques-uns.

Un héros

Beaucoup de héros peuplent l’hagiographie servettienne: Trello Abegglen, Barberis, Chivers, Mekloufi, Hermann, Rummenigge, Turkyilmaz, Dobrovolski, Favre, Hamberg, Barlie, Sinval, Senderos. Ou encore Geiger, l’actuel entraîneur, ex-joueur bien sûr. Ou Dörfel, ou Pazmandy, ou Müller, ou encore Burgener. Pour tout dire, il y en a trop, la liste est loin d’être exhaustive. Mais il en est sans doute un, dont le maillot géant est exposé au Stade de Genève, qui incarne ce club: Jacky Fatton. Durant les années 40, 50 et 60, il sera incontournable à la pointe de l’attaque, pour le grand dam des défenseurs adverses. Fatton, c’est le meilleur buteur du championnat de Suisse en 1949 et en 1950. C’est une nouvelle fois le meilleur buteur helvétique en 1962, à presque 37 ans! Au total, il aura inscrit 274 buts pour Servette. C’est également le record de buts marqués par un joueur dans le championnat de Suisse.

Une couleur

On ne sait pas très bien si le choix relève de l’accident ou de la décision ferme, toujours est-il que cette couleur grenat qui s’est imposée au tout début du XXe siècle rend Servette unique ou presque.

Un stade mythique

Inauguré le 20 juin 1930, le stade des Charmilles a immédiatement conquis le public genevois et suisse. Une enceinte à l’anglaise, une des meilleures équipes du pays pour y imprimer des émotions, durant des dizaines d’années et un parfum si spécial. Depuis le 16 mars 2003, c’est au Stade de Genève que le Servette FC a élu domicile. Il y a là une histoire bafouée à plusieurs reprises, une histoire qui ne demande qu’à être écrite pour de bon. Et c’est justement ce que Servette, dans une sérénité enfin retrouvée, patiemment, fait depuis 2015 (nouvelle direction) et surtout cette saison.

Une saison inouïe

Elle est gravée dans toutes les mémoires, plus que toute autre. C’est la saison 1978-1979. Un festival, du jamais vu, un parcours inégalable. Entraînés par Peter Pazmandy, les Servettiens font main basse sur toutes les compétitions: championnat de Suisse (avec un tour final parfait, dix matches, dix victoires), Coupe de Suisse, Coupe de la Ligue et Coupe des Alpes. Les héros sont notamment Engel, Valentini, Trinchero, Guyot, Bizzini, Schnyder, Barberis, Andrey, Pfister, Hamberg, Elia ou Peterhans.

Une faillite et ses conséquences

Si Servette a si souvent côtoyé les sommets, il est tombé très bas en février 2005. Le club est mis en faillite sous la présidence de Marc Roger, qui ira en prison pour sa gestion. Le cataclysme est immense. Sur les cendres d’un glorieux passé, certains veulent reprendre le flambeau. Majid Pishyar comme Hugh Quennec conduiront Servette au désastre, à chaque fois au bord d’une deuxième faillite. Portée par la Fondation Hans-Wilsforf (Rolex), c’est la Fondation 1890 qui sauve le club en 2015 pour lui redonner une indispensable sérénité financière d’abord, puis une assise sportive. La famille grenat en mesure les fruits aujourd’hui.

Un titre

Il y a eu 17 titres de champions dans l’histoire du club (et 7 Coupe de Suisse). Tous sont magnifiques, bien sûr. Mais pour être le dernier, pour incarner un ultime bonheur à ce niveau avant des années d’enfer, celui remporté le 2 juin 1999 sur la pelouse détrempée de la Pontaise s’impose comme un moment magique. Le contexte: c’est le dernier match de la saison. Le LS accueille le SFC. Si Lausanne gagne, Lausanne est champion. Si Servette gagne, Servette est champion. S’il y a match nul et que Grasshopper gagne de son côté, c’est GC qui est champion. Les Grenat s’imposeront 5-2 après avoir été menés au score 1-0. L’état de grâce. Premiers du tour préliminaire, mais fatigués en cette fin de tour final, les Servettiens se transcendent à l’image de Vurens (trois buts) et Petrov (les deux autres). C’était vingt ans après la fabuleuse saison 78-79, c’était 20 ans avant le vrai retour de Servette, en 2019, dans l’élite du foot suisse.

Une promesse actuelle

En qualité de néo-promu, Servette a estomaqué tout le monde depuis le début de cette saison. Avant l’arrêt du championnat, il multipliait les performances de haut vol, quatrième à trois points de Bâle, meilleure équipe romande et de loin. Du beau jeu, une stabilité à tous les échelons, sur le terrain et en dehors: les promesses sont là. Elles sont suffisamment solides pour exister dans la durée. Comme les autres, les Grenat se préparent depuis quelques semaines comme ils le peuvent eu égard aux circonstances. Et en étant à la hauteur de ces 130 années d’histoire. Le foot reprendra ses droits plus tard, quand cela sera possible ou décent. Ce sera alors le bon moment pour souffler les bougies.

Daniel Visentini